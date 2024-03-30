ЦСКА идет на рекорд по потерянным победам в этом сезоне РПЛ

30 марта, 20:15
В матче 22-го тура ЦСКА не смог победить «Сочи», не удержав преимущество в два мяча.
Армейцы уже в восьмой раз в нынешнем чемпионате потеряли очки в шедшей по их сценарию игре. Красно-синие позволили «Динамо» одержать две волевые победы, а «Оренбургу» (дважды), «Зениту», «Спартаку», «Факелу» и «Сочи» добыть ничьи.
Особенно невезучим оказался Антон Заболотный, четырежды выводивший москвичей вперед. По разу победных мячей лишились Мойзес, Милан Гайич, Виктор Давила и Тамерлан Мусаев.
Все матчи чемпионата-2023/24, в которых ЦСКА вел в счете и не смог победить
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
19.08.2023
|
Динамо (г)
|
1:2
|
Заболотный, 6' (1:0). Нгамале, 46' (1:1). Смолов, 83' (1:2)
|
25.08.2023
|
Оренбург (г)
|
1:1
|
Мойзес, 49' (1:0). Вера, 70' (1:1)
|
03.09.2023
|
Зенит (д)
|
1:1
|
Заболотный, 4' (1:0). Дуглас Сантос, 88' (1:1)
|
08.10.2023
|
Спартак (г)
|
2:2
|
Гайич, 31' (1:0). Промес, 40' (1:1). Гайич, 60 (2:1). Медина, 90+7' (2:2)
|
11.11.2023
|
Факел (г)
|
1:1
|
Давила, 10' (1:0). Божин, 90+3' (1:1)
|
25.11.2023
|
Динамо (д)
|
2:3
|
Бителло, 7' (0:1). Файзуллаев, 23' (1:1). Заболотный, 40' (2:1). Бителло, 54' (2:2). Тюкавин, 74' (2:3)
|
02.03.2024
|
Оренбург (д)
|
1:1
|
Мусаев, 81' (1:0). Перес, 90+4' (1:1)
|
30.03.2024
|
Сочи (г)
|
2:2
|
Чистяков, 16 — в свои ворота (1:0). Заболотный, 46' (2:0). Гуарирапа, 50' (2:1). Крамарич, 73' (2:2)