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30 марта, 20:15

ЦСКА идет на рекорд по потерянным победам в этом сезоне РПЛ

Кирилл Бурдаков
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В матче 22-го тура ЦСКА не смог победить «Сочи», не удержав преимущество в два мяча.

Армейцы уже в восьмой раз в нынешнем чемпионате потеряли очки в шедшей по их сценарию игре. Красно-синие позволили «Динамо» одержать две волевые победы, а «Оренбургу» (дважды), «Зениту», «Спартаку», «Факелу» и «Сочи» добыть ничьи.

Особенно невезучим оказался Антон Заболотный, четырежды выводивший москвичей вперед. По разу победных мячей лишились Мойзес, Милан Гайич, Виктор Давила и Тамерлан Мусаев.

Все матчи чемпионата-2023/24, в которых ЦСКА вел в счете и не смог победить

Дата

Соперник

Счет

Голы

19.08.2023

Динамо (г)

1:2

Заболотный, 6' (1:0). Нгамале, 46' (1:1). Смолов, 83' (1:2)

25.08.2023

Оренбург (г)

1:1

Мойзес, 49' (1:0). Вера, 70' (1:1)

03.09.2023

Зенит (д)

1:1

Заболотный, 4' (1:0). Дуглас Сантос, 88' (1:1)

08.10.2023

Спартак (г)

2:2

Гайич, 31' (1:0). Промес, 40' (1:1). Гайич, 60 (2:1). Медина, 90+7' (2:2)

11.11.2023

Факел (г)

1:1

Давила, 10' (1:0). Божин, 90+3' (1:1)

25.11.2023

Динамо (д)

2:3

Бителло, 7' (0:1). Файзуллаев, 23' (1:1). Заболотный, 40' (2:1). Бителло, 54' (2:2). Тюкавин, 74' (2:3)

02.03.2024

Оренбург (д)

1:1

Мусаев, 81' (1:0). Перес, 90+4' (1:1)

30.03.2024

Сочи (г)

2:2

Чистяков, 16 — в свои ворота (1:0). Заболотный, 46' (2:0). Гуарирапа, 50' (2:1). Крамарич, 73' (2:2)
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
7
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