ЦСКА показал, что сказал Федотов команде после матча в Грозном

Пресс-служба ЦСКА показала, что сказал главный тренер команды Владимир Федотов после матча с «Ахматом» во втором туре РПЛ (3:2).

«Парни, много не скажу. Браво! По планам, думаю, вы знаете, нужно поспать. И мы завтра днем будем дома. Ну, ближе к вечеру. И там у нас будет полтора дня, спокойненько, зализать все раны, обнять родных и близких, которые за нас сегодня страстно болели. Что к этому добавить? Это и называется командный дух! О чем уже сегодня мы и говорили. Желание максимальное победить, тогда и приходит удовлетворение от проделанной работы», — сказал тренер в раздевалке после матча.

ЦСКА поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 3 очками в 2 матчах. «Ахмат» идет на 14-й строчке, грозненцы проиграли все два матча на старте чемпионата России-2023/24.