ЦСКА представил новую форму в полоску с отсылками на чемпионский 2003 год

ЦСКА представил новый комплект игровой формы в сезоне-2023/24. Футболка выполнена в традиционных красно-синих цветах в полоску.

В видеоролике есть отсылки к 2003 году, когда армейцы впервые в российской истории стали чемпионами страны. В частности, в видео вместе с Федором Чаловым, Мойзесом и Егором Носковым (2003 года рождения) появляется Алексей Березуцкий, который поднимал чемпионский кубок в 2003-м.

Помимо этого, в видеоролике обыгрывается популярный сотовый телефон 2000-х — Nokia 3310, а Березуцкий читает номер «СЭ» о первом чемпионстве команды в России.