ЦСКА разгромил «Ростов» и завоевал серебряные медали чемпионата России

ЦСКА дома обыграл «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет в игре открыл полузащитник армейцев Хесус Медина 9-й минуте. Затем нападающий ЦСКА Федор Чалов реализовал пенальти на 17-й минуте. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар с подсказки ВАР после того, как полузащитник «Ростова» Александр Селява шипами наступил на ногу Чалову.

На 25-й миунте защитник ЦСКА Виллиан Роша сделал счет разгромным. Через 8 минут Чалов забил с игры, оформив дубль.

Во втором тайме единственный гол забил полузащитник «Ростова» Евгений Чернов забил на 78-й минуте.

ЦСКА, благодаря победе, завоевал серебряные медали чемпионата России-2022/23. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков в 30 матчах.

«Ростов» по итогам сезона занял четвертое место с 53 баллами.