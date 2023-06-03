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Сегодня, 18:55

ЦСКА разгромил «Ростов» и завоевал серебряные медали чемпионата России

Ана Горшкова
Корреспондент
ЦСКА разгромил «Ростов» в 30-м туре РПЛ — 4:1.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА дома обыграл «Ростов» в матче 30-го тура чемпионата России — 4:1.

Счет в игре открыл полузащитник армейцев Хесус Медина 9-й минуте. Затем нападающий ЦСКА Федор Чалов реализовал пенальти на 17-й минуте. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил 11-метровый удар с подсказки ВАР после того, как полузащитник «Ростова» Александр Селява шипами наступил на ногу Чалову.

На 25-й миунте защитник ЦСКА Виллиан Роша сделал счет разгромным. Через 8 минут Чалов забил с игры, оформив дубль.

Во втором тайме единственный гол забил полузащитник «Ростова» Евгений Чернов забил на 78-й минуте.

ЦСКА, благодаря победе, завоевал серебряные медали чемпионата России-2022/23. Команда Владимира Федотова набрала 58 очков в 30 матчах.

«Ростов» по итогам сезона занял четвертое место с 53 баллами.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
03 июн, 17:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
4:1
Ростов

Евгений Чернов
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Хесус Медина
2
63
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