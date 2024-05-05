Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:30

ЦСКА — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

ЦСКА сыграет с «Рубином» в чемпионате России 6 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Федор Чалов (ФК ЦСКА).
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

ЦСКА сыграет с «Рубином» в 27-м туре чемпионата России в понедельник, 6 мая. Матч состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — 20.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте. Видетрансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платных онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск».

Армейцы занимают 8-е место в таблице чемпионата, в их активе — 38 очков. Команда Рашида Рахимова с 37-ю баллами идет на 9-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Рубин

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Началась прямая трансляция главной пасхальной службы из храма Христа Спасителя в Москве
«Краснодар» проиграл «Ахмату» в матче 27-го тура РПЛ
СМИ сообщили об отправке Францией на Украину отрядов Иностранного легиона
Оскорбляет Карпина и Галицкого, ненавидит Черчесова, шутит про кляч, «Жигули» и рататуй. Как Зарема Салихова превратилась в главного критика нашего футбола
ВС России взяли под полный контроль населенный пункт Очеретино в ДНР
В Чебоксарах девятилетняя школьница перевела мошенникам 1,3 млн рублей
Популярное видео
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Факел» — «Зенит», «Локомотив» — «Ростов» другие матчи
«Локомотив» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Пари Нижний Новгород» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
«Пари НН» — «Спартак»: ничья после первого тайма
Силкин назвал неожиданной победу «Динамо» над «Сочи»: «Это говорит о том, что ребята борются до конца»
В РПЛ объяснили распределение мест в таблице между «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо»
Бителло об игре с «Сочи»: «Для всех погода одинаковая. Главное, что удалось забрать три очка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Пари НН» — «Спартак»: ничья после первого тайма

«Локомотив» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ