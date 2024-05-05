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Сегодня, 20:30

«Локомотив» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» в чемпионате России 6 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Баринов, игрок ФК «Локомотив».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» примет «Ростов» в матче 27-го тура чемпионата России в понедельник, 6 мая. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» на своей сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Железнодорожники занимают 5-е место в таблице чемпионата, в их активе — 41 очко. Команда Валерия Карпина с 40-в баллами идет на 7-й строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 27-й тур
06 мая, 20:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Ростов

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
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