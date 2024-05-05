«Локомотив» примет «Ростов» в матче 27-го тура чемпионата России в понедельник, 6 мая. Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» на своей сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на платном онлайн-сервисе «Кинопоиск».

Железнодорожники занимают 5-е место в таблице чемпионата, в их активе — 41 очко. Команда Валерия Карпина с 40-в баллами идет на 7-й строчке премьер-лиги.

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