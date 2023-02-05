Агент Абаскаля: «Интерес «Севильи»? Это фейковые новости»

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Футбольный агент Давид Собрадо, который представляет интересы главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, прокомментировал информацию о том, что его клиент может возглавить «Севилью».
«Это фейковые новости», — приводит слова Собрадо «РБ Спорт».
33-летний специалист возглавил красно-белых летом 2022 года.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера чемпионата — «Зенита» на 6 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования