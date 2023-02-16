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Сегодня, 13:51

Давидян заявил, что хочет посмотреть на связку Дзюбы и Игнатьева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян поделился мнением о перспективах связки нападающих «Локомотива» Иван Игнатьев — Артем Дзюба.

«Сможет ли Игнатьев побороться за место в основе? Все зависит от того, в какой футбол сейчас будет играть «Локомотив» при Галактионове. С двумя такими нападающими в обойме игра в атаке может стать более разнообразной. Дзюба и Игнатьев — разные футболисты по стилю игры, поэтому тут все зависит от решения главного тренера «Локомотива». Дзюба играл в паре с Азмуном, и это было неплохо. Имея таких двух нападающих, можно сделать сильную атаку. Мне как тренеру очень хотелось бы посмотреть на эту связку. Дзюба умеет цепляться за мячи и выигрывать единоборства, а Иван, по-моему мнению, сейчас лучший в лиге по открываниям за спину, потому что он обладает очень хорошей дистанционной скоростью», — приводит слова Давидяна Metaratings.ru.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/davidyan-khochetsya-posmotret-na-svyazku-dzyuby-i-ignateva-ivan-luchshii-v-rpl-po-otkryvaniyam-za-spinu-228337/
Артем Дзюба
Иван Игнатьев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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