Давидян заявил, что хочет посмотреть на связку Дзюбы и Игнатьева

Бывший тренер академии «Краснодара» Мхитар Давидян поделился мнением о перспективах связки нападающих «Локомотива» Иван Игнатьев — Артем Дзюба.

«Сможет ли Игнатьев побороться за место в основе? Все зависит от того, в какой футбол сейчас будет играть «Локомотив» при Галактионове. С двумя такими нападающими в обойме игра в атаке может стать более разнообразной. Дзюба и Игнатьев — разные футболисты по стилю игры, поэтому тут все зависит от решения главного тренера «Локомотива». Дзюба играл в паре с Азмуном, и это было неплохо. Имея таких двух нападающих, можно сделать сильную атаку. Мне как тренеру очень хотелось бы посмотреть на эту связку. Дзюба умеет цепляться за мячи и выигрывать единоборства, а Иван, по-моему мнению, сейчас лучший в лиге по открываниям за спину, потому что он обладает очень хорошей дистанционной скоростью», — приводит слова Давидяна Metaratings.ru.

8 февраля 34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Последним клубом футболиста был турецкий «Адана Демирспор», который он покинул в ноябре 2022 года.