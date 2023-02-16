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Судейство

Сегодня, 13:44

Зарема поделилась воспоминанием о Матюнине: «Зенит» занес в судейскую футболку Халка. А так вообще можно?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость об отозванном иске арбитра Алексея Матюнина к «РБ Спорт».

Сегодня адвокат Матюнина сообщил, что его клиент принял решение отозвать иск о защите чести, достоинства, деловой репутации во время заседания, которое проходит в Черемушкинском районном суде.

«Этот судья мне запомнился тем, что с романтизмом и ностальгией рассказывал, как получил в подарок капитанскую повязку от Кришито в день его прощального матча, и тем, что «Зенит» занес в судейскую футболку Халка после игры. А так вообще можно?» — сказала Зарема «СЭ».

Ранее сообщалось, что Матюнин готовит иск в суд к изданию «РБ Спорт» из-за новости о том, что судья не прошел проверку на детекторе лжи.

Матюнин был отстранен от работы после матча 26-го тура РПЛ сезона-2021/22 «Химки» — «Крылья Советов» (4:1). ЭСК РФС установила, что арбитр допустил две ошибки в игре.
Футбол
РПЛ
Алексей Матюнин
Зарема Салихова
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