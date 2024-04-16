Давыдов: «Не удивлюсь, если Абаскаль станет, как Эмери»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал увольнение главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

«Это назревало уже давным-давно, капля терпения кончалась у руководства. Абаскалю — удачи. Не удивлюсь, если он станет, как Унаи Эмери. Искренне желаю ему всяческих успехов. Что будет с командой? Мне кажется, она будет играть раскрепощеннее, попроще. Будут какие-то перестановки, может вернется Джикия. Посмотрим, как это будет выглядеть, будет интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Давыдова.

«Спартак» 14 апреля объявил об увольнении 35-летнего Абаскаля. Испанский специалист возглавлял красно-белых с лета 2022 года. Под его руководством «Спартак» провел 74 матча, одержав 36 побед, 15 раз сыграв вничью и потерпев 23 поражения.