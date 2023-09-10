Деменко прокомментировал слова агента Халка о лучших бразильцах в истории РПЛ

Бывший защитник клубов РПЛ Максим Деменко рассказал, кого считает лучшими бразильскими футболистами в истории чемпионата России.

Ранее агент Халка и Роберто Карлоса заявил, что его клиенты стали лучшими бразильцами в истории РПЛ.

«Однозначно соглашусь с этим высказыванием. Первый — это Роберто Карлос, в любом случае, все-таки это статусный футболист. Второй — однозначно Халк, он очень хорош. А третий в РПЛ, я думаю, что Малком», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Халк с 2012 по 2016 год выступал за «Зенит». Он провел 97 матчей в РПЛ, в которых отметился 56 голами и 39 результативными передачами. Карлос был игроком «Анжи» в сезоне-2011/12. На его счету 4 забитых мяча и 3 голевые передачи в 25 играх чемпионата России. Малком за время игры за «Зенит» в РПЛ (с 2019 по 2023 год) забил 38 голов и сделал 21 результативную передачу.