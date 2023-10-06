Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:42

Дина Аверина рассказала, что поддерживает ЦСКА

Telegram Дзен

Российская гимнастка Дина Аверина спрогнозировала счет в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Мы всегда поддерживаем ЦСКА. Как в футболе, так и в хоккее, потому что мы сами выступали за ЦСКА и у нас папа болеет за эту команду. Мы тоже болеем, переживаем, поддерживаем команду. Про любимых футболистов не будем говорить — у нас вся команда любимая. Вне зависимости от того, кто играет, всегда рады поддержать всю команду.

Последний раз на футболе были в Нижнем Новгороде. Там же сходили на хоккей. У ЦСКА пока были только на хоккейных матчах. В прошлый раз «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Сейчас поставлю на то, что ЦСКА выиграет со счетом 2:1», — приводит Metaratings.ru слова Авериной.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Дина Аверина
2
0
Читайте также
«Могу только позавидовать успешности Загитовой». Траньков — о работе ведущим и тренером
Среди спортсменов — «эпидемия» новой болезни. Специалисты бьют тревогу
В Харькове сообщили о взрывах в центральной части города
Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил о разряде плотника
Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Жирков назвал фаворита дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Ярошик считает, что «Спартаку» и ЦСКА нужно стабилизироваться
«Сочи» — «Зенит»: время начала и трансляция матча РПЛ
Когда было это дерби? Угадай год матча «Спартак» — ЦСКА по фото
Левников назначен главным арбитром дерби «Спартак» — ЦСКА
«Урал» — «Локомотив»: время начала и трансляция матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тавареш вернулся в расположение «Спартака»