Дина Аверина рассказала, что поддерживает ЦСКА

Российская гимнастка Дина Аверина спрогнозировала счет в матче 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

«Мы всегда поддерживаем ЦСКА. Как в футболе, так и в хоккее, потому что мы сами выступали за ЦСКА и у нас папа болеет за эту команду. Мы тоже болеем, переживаем, поддерживаем команду. Про любимых футболистов не будем говорить — у нас вся команда любимая. Вне зависимости от того, кто играет, всегда рады поддержать всю команду.

Последний раз на футболе были в Нижнем Новгороде. Там же сходили на хоккей. У ЦСКА пока были только на хоккейных матчах. В прошлый раз «Спартак» и ЦСКА сыграли со счетом 2:1 в пользу красно-белых. Сейчас поставлю на то, что ЦСКА выиграет со счетом 2:1», — приводит Metaratings.ru слова Авериной.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.