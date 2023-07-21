Сегодня, 17:52
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Краснодар» в первом туре нового сезона РПЛ.
«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.
Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Гагнидзе, Грулев, Гладышев.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.
Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.