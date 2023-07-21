Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:52

«Динамо» — «Краснодар»: Смолов и Тюкавин сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
Федор Смолов и Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» — «Краснодар» в первом туре нового сезона РПЛ.

«Динамо»: Шунин, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Фомин, Макаров, Захарян, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Паршивлюк, Сазонов, Лаксальт, Маричаль, Лесовой, Кутицкий, Норманн, Гагнидзе, Грулев, Гладышев.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Волков, Кайо, Алонсо, Ахметов, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Эктов, Гайворонский, Сулейманов, Арутюнян, Баньяц, Кевин Пина, Олусегун, Дэвид.

Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Краснодар
Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Константин Тюкавин
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Краснодар» пока со Сперцяном и с Шапи. Но без качественных трансферов «быкам» будет сложно
Трусова и даже Валиева. Кто еще из фигуристов может завершить карьеру?
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
В Москве основателя «Службы 77» Игоря Кудрякова нашли мертвым в квартире
Девочка сбежала от похитившего ее на улице педофила
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ: старт чемпионата-2023/24
Личка рассказал, на какой позиции Смолов сыграет с «Краснодаром»
«Динамо» — «Краснодар»: первый матч нового чемпионата! Онлайн-трансляция
Глушаков: «Надеюсь РПЛ выиграет не «Зенит». Уже устали, что он побеждает»
Goal: «Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по выкупу 50 процентов прав на Карраскаля
«Локомотив» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
«Динамо» — «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Goal: «Васко да Гама» сделал ЦСКА предложение по выкупу 50 процентов прав на Карраскаля