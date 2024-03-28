«Динамо» на своем поле примет «Ростов» в рамках 22-го тура чемпионата России в пятницу, 29 марта. Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые события встречи «Динамо» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

По итогам 20 туров премьер-лиги «Динамо» набрало 38 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Ростов» имеет в своем активе 27 баллов и идет на 10-м месте чемпионата России.

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