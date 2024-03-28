«Динамо» и «Ростов» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 29 марта, в пятницу. Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Динамо» — «Ростов» пройдет на канале «Матч Премьер». Посмотреть матч 22-го тура РПЛ смогут все зрители с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 19.20 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Динамо» и «Ростова» с помощью матч-центра «СЭ».

«Динамо» под руководством Марцела Лички набрало 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» главного тренера Валерия Карпина идет на десятой строчке с 27 баллами.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.