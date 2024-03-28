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28 марта, 19:30

«Динамо» — «Ростов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч РПЛ «Динамо» — «Ростов» пройдет 29 марта в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Динамо» и «Ростов» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России по футболу 29 марта, в пятницу. Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Динамо» — «Ростов» пройдет на канале «Матч Премьер». Посмотреть матч 22-го тура РПЛ смогут все зрители с подпиской на сервис. Начало прямого эфира — в 19.20 мск.

Следите за ключевыми событиями противостояния «Динамо» и «Ростова» с помощью матч-центра «СЭ».

«Динамо» под руководством Марцела Лички набрало 38 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» главного тренера Валерия Карпина идет на десятой строчке с 27 баллами.

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