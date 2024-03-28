Колосков: «Любая отсечка станет для «Краснодара» шагом назад от чемпионства»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Понятно, что у «Краснодара» каждый матч — это матч за золото РПЛ. Любая осечка станет шагом назад от чемпионства. Сейчас у команды новый старый тренер, а с новым тренером обычно команды играют более вдохновенно.

На самом деле, и «Локомотиву» тоже нужны очки, у них неплохо поставлена игра. Обеим командами позарез нужны очки, поэтому ждем боевую игру. Кто лучше подготовится, тот и выиграет», — цитирует Колоскова Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).