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28 марта, 19:53

Колосков: «Любая отсечка станет для «Краснодара» шагом назад от чемпионства»

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром».

Игра состоится 31 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Владислав Безбородов.

«Понятно, что у «Краснодара» каждый матч — это матч за золото РПЛ. Любая осечка станет шагом назад от чемпионства. Сейчас у команды новый старый тренер, а с новым тренером обычно команды играют более вдохновенно.

На самом деле, и «Локомотиву» тоже нужны очки, у них неплохо поставлена игра. Обеим командами позарез нужны очки, поэтому ждем боевую игру. Кто лучше подготовится, тот и выиграет», цитирует Колоскова Metaratings.ru.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко. «Локомотив» располагается на 5-й строчке (32 очка).

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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