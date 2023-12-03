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Сегодня, 19:30

«Динамо» — «Рубин»: время начала и где смотреть матч РПЛ в прямом эфире

Матч 17-го тура РПЛ «Динамо» — «Рубин» начнется в 19.30 мск 4 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Федор Смолов.
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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4 декабря «Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» примет казанский «Рубин» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Матч «Динамо» — «Рубин» в прямом эфире покажут бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru (с 19.15), а также на телеканале «Матч Премьер» по подписке с 19.25.

Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Рубин» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Динамо» с тренером Марцелом Личкой набрало 28 баллов и располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» Рашида Рахимова занимает седьмую строчку с 25 очками.

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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