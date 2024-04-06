«Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России в воскресенье, 7 апреля. Встреча пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве, Россия. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА— «Факел» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура чемпионата России.

Видеорансляцию в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ с 38 очками. «Спартак» набрал 32 балла и располагается на 6-й строчке чемпионата России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде