Билялетдинов — о матче с «Ростовом»: «Не уверен, что «Спартак» выиграет, даже играя дома»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в комментарии «СЭ» ответил на вопрос, считает ли он красно-белых фаворитом матча 25-го тура РПЛ против «Ростова».

«Ростов» — команда сбалансированная, без слабых мест. Голов много не ожидаю. Можно ли сказать, что эта игра станет определяющей в борьбе за второе место в РПЛ? Думаю, еще будут осечки. Но все равно думаю, что все понятно уже. Для «Спартака» в первую очередь. Если они хотят занять второе место, им нужно побеждать. Повторюсь, «Ростов» команда сбалансированная. Она не даст разгуляться. Я думаю, что будет довольно напряженная игра. Не уверен, что «Спартак выиграет, даже играя дома», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

«Спартак» примет «Ростов» на своем поле 29 апреля. Начало матча — в 19.30 мск.

После 24-х туров «Спартак» и «Ростов» занимают третье и второе места в турнирной таблице с 48 и 49 очками соответственно.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил Sport24, что молодые игроки дерградируют. В частности, речь шла о Данииле Денисове, Михаиле Игнатове и Даниле Пруцеве.