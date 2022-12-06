Динияр Билялетдинов назвал форварда «Оренбурга» Сычевого главным открытием сезона

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением об осенней части сезона-2022/23 в РПЛ и назвал футболиста, который удивил его больше всего.

«Из игроков выделю Сычевого, он забил много разноплановых мячей. Не знаю, надо ли ему менять клуб зимой. Нужно доиграть этот сезон, а потом решать. В прошлом розыгрыше чемпионата России был Агаларов, потом он перешел в новый клуб и не пошло. Не могу сказать, что «Ахмат» — это топ-клуб для российского чемпионата, но даже там у Гамида не получается. Нападающий — это прежде всего голы. «Оренбург» — яркая команда в атаке. Многие топ-клубы находятся под большим давлением, и непонятно, справится ли с ним Сычевой», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

После 17 туров чемпионата России-2022/23 Сычевой делит первое место в списке лучших бомбардиров с Квинси Промесом из «Спартака». Оба футболиста забили по 14 голов.