Билялетдинов — о предстоящем дерби: «Если «Спартак» забьет первым, то он точно выиграет»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о своих ожиданиях от матча 13-го тура между красно-белыми и ЦСКА.

«Дерби — это всегда непредсказуемо. Игра будет напряженной. Если «Спартак» забьет первым, то он точно выиграет. У красно-белых много волевых побед в этом сезоне, но сегодня не тот случай. Дерби есть дерби. Но есть точный ответ, что победитель не сможет предложить «Зениту» борьбу за чемпионство. Это матч строго за второе место», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.