Сегодня, 15:27
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).
«Это эмоции Валерия Георгиевича. Он имеет акцентировать на них внимание. Я бы так делать не стал. Тем более если бы выиграл. Поле для всех было одинаковое. Возможно, надо было бы подумать о переносе. Но когда приняли решение играть, надо играть», — сказал Билялетдинов «СЭ».
Встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?»