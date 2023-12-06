Билялетдинов — о словах Карпина после матча с ЦСКА: «Поле было равным для всех»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» высказался о словах главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (0:2).

«Это эмоции Валерия Георгиевича. Он имеет акцентировать на них внимание. Я бы так делать не стал. Тем более если бы выиграл. Поле для всех было одинаковое. Возможно, надо было бы подумать о переносе. Но когда приняли решение играть, надо играть», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин, недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?»