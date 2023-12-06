Билялетдинов призвал пересмотреть регламент РПЛ после инцидента в Грозном: «Беришу нужно было удалять»

Экс-полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» прокомментировал эпизод с участием главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши в матче 17-го тура РПЛ.

В игре между грозненской и московской командами (2:1) Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

«Это эмоции. Они оба неправы. Бериша совершил очень дурацкий поступок. Ну и Абаскаль не должен был так реагировать. Думаю, у скамейки «Спартака» был шок. Я сам не знал, как реагировать. Скорее всего, у меня была бы реакция как у Абаскаля. Большие клубы всегда подверженны провокациям. А Бериша именно это и делал. Это должно наказываться красной карточкой. Странно, что у нас за неспортивные жесты удаляют, а за неспортивное и провокационное поведение нет. Нужно пересмотреть регламент и наказывать такие вещи удалением», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Спартак» с 27 очками находится на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. У «Ахмата» 16 очков и 13-я позиция.