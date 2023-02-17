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Сегодня, 19:48

Булыкин: «Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил вероятность перехода полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в «Зенит».

«Никто не скажет, получится ли у него в «Зените» или нет. Когда у него истечет контракт, тогда он сможет переходить в любой клуб. Если у Баринова нет намерений играть в Европе, то может и в «Зенит» переходить. Я думаю, все будет зависеть от финансовых возможностей и финансовых желаний клубов, поэтому, в этой ситуации много нюансов. Но все-таки, Баринов проявит себя в любом клубе, потому что у него очень большой объем работы на поле и бойцовские качества, которые ценятся в футболе», — приводит слова Булыкина Vprognoze.ru

Действующее соглашение Баринова с «Локомотива» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне он провел 20 матчей за железнодорожников, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10658579-bulykin-ocenil-vozmozhnost-perehoda-barinova-v-zenit.html
Дмитрий Баринов
Дмитрий Булыкин
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ФК Бешикташ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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