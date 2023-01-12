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Сегодня, 19:33

Булыкин посоветовал при возможности перейти Сперцяну в ПСВ

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, что ПСВ проведет переговоры с «Краснодаром» по трансферу 22-летнего полузащитника Эдуарда Сперцяна.

— Я всегда за то, чтобы переходить в европейский клуб. В чемпионате Нидерландов очень классно развиваться, потому что там атакующий футбол. Никто не играет скучно, все пытаются забить — за счет этого проще раскрыться и уехать в хороший клуб. Если туда приглашают, на его месте я бы попробовал, — сказал Булыкин «РБ Спорт».

— Вы считаете, что Сперцяну подходит чемпионат Нидерландов?

— Думаю, что он всем подходит. Особенно молодежи.

 — Сперцян принадлежит «Краснодару» до лета 2026 года. Если Сергей Галицкий откажется его продать, не получим ли мы обиженного игрока с пониженной мотивацией?

— Да, такое получится. Я помню, что у меня была такая же ситуация в «Динамо». Хотел уехать, но меня не отпускали. Здесь просто нужно хорошо проводить переговоры и найти общее решение, которое всех удовлетворит.

— Как вы думаете, Сперцян может повторить путь Хвичи Кварацхелии и так же ярко раскрыться в Европе?

— Хвича сразу перешел в топ-лигу. У него совсем другая история. Но как я сказал, Голландия — отличная площадка, чтобы потом оказаться в топ-клубе на хорошей зарплате.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-na-meste-spertsyana-ya-by-poproboval-sebya-v-psv/
Дмитрий Булыкин
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ПСВ
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