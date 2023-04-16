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Сегодня, 16:19

Губерниев: «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (1:4).

«Кто из игроков запомнился больше всего? Дзюба естественно. Абсолютно стопроцентное приобретение. Только надо понять, это он такой сильный или футбол такой слабый. А в целом, он, конечно, великолепен. Молодцы те, кто его позвал. «Локомотив» в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Я в этом убежден», — сказал Губерниев «СЭ».

Дзюба в матче с «Оренбургом» сделал три голевые передачи.

«Локомотив» поднялся на 10-ю строчку в турнирной таблице (28 очков). «Оренбург» занимает 8-е место с 33 очками.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
Дмитрий Губерниев
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