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Сегодня, 20:15

Агент Гогуа: «Контракт пока не подписан, в «Химках» понятие дедлайн очень относительное»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что переход защитника Седрика Гогуа в «Химки» официально не оформлен.

«Гогуа провел один матч за «Химки», забил, команда выиграла. У них еще четыре матча, после них будет виднее. Есть ли дедлайн для решения по Седрику? В «Химках» понятие дедлайн очень относительное. Там у многих еще контракты не подписаны, надо разобраться. Он только неделю назад приехал, играет, все хорошо», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

31 января защитник прилетел в Турцию на просмотр в «Химках». Пока Гогуа не подписывал контракт с подмосковным клубом.

Последним полноценным сезоном в карьере 28-летнего футболиста был сезон-2020/21, когда он выступал за «Ротор». Также в РПЛ он играл в составе «Тамбова» и ЦСКА.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-gogua-kontrakt-poka-ne-podpisan-v-himkah-ponyatie-dedlajn-ochen-otnositel-noe/
Седрик Гогуа
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Селюк
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