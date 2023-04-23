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Сегодня, 14:44

Сенников: «Локомотив» выглядит предпочтительнее по игре, чем ЦСКА»

Сенников оценил шансы «Локомотива» в матче против ЦСКА
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы железнодорожников в матче против ЦСКА.

«У ЦСКА и «Локомотива» был примерно один и тот же старт. Команды набрали хороший ход, поэтому шансы в дерби равны. Состояние лидеров скажется на ходе матча. По игре «Локомотив» выглядит предпочтительнее, но у железнодорожников есть проблемы в обороне. Тот же «Оренбург» не реализовал свои моменты. У ЦСКА есть исполнители, которые могут воспользоваться ошибками обороны. Железнодорожники сейчас стали сыгранными. Не знаю, как скажется отсутствие Карпукаса. Он выполнял большой объем работы в плане отбора. Но у ЦСКА тоже серьезная потеря — это Зайнутдинов», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в РПЛ. «Локомотив» располагается на 10-й строчке, имея в своем активе 28 баллов.

Матч между командами пройдет 23 апреля на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-lokomotiv-vy-glyadit-predpochtitel-nee-po-igre-chem-tsska/
Дмитрий Сенников
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