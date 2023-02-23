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23 февраля, 23:36

Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев предположил, что ждет железнодорожников с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Нынешний «Локомотив» — загадка. Но будет интересно смотреть за работой нового тренера. Если у него получится сплотить коллектив, а игроки проявят лучшие качества, все будет в порядке. Сейчас смотреть на место, которое занимает флагман российского футбола, печально», — приводит «РБ Спорт» слова Сычева.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sy-chev-lokomotiv-flagman-rossijskogo-futbola-pechal-no-smotret-na-mesto-kotoroe-on-zanimaet/
Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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