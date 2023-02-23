Сычев: «Сейчас смотреть на место, которое занимает «Локомотив», печально»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев предположил, что ждет железнодорожников с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Нынешний «Локомотив» — загадка. Но будет интересно смотреть за работой нового тренера. Если у него получится сплотить коллектив, а игроки проявят лучшие качества, все будет в порядке. Сейчас смотреть на место, которое занимает флагман российского футбола, печально», — приводит «РБ Спорт» слова Сычева.

На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков за 17 туров.