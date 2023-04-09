Ульянов: «У нас задача — побеждать в каждой игре и идти вперед»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона.

— Какая сейчас задача у Локомотива? Все еще не попасть в стыки?

— Мы смотрим вперед, назад не смотрим.

— Какой результат для вас будет хорошим?

— У нас задача — побеждать в каждой игре и идти вперед.

— В команде не боятся стыковых матчей?

— Ну, если мы выигрываем и смотрим вперед...

— Вы видите прогресс в игре Локомотива с приходом Галактионова?

— А вы видите?

— Да.

— И я тоже.

«Локомотив» находится на 11-й строчке турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 22 тура.