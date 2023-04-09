9 апреля, 23:37
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона.
— Какая сейчас задача у Локомотива? Все еще не попасть в стыки?
— Мы смотрим вперед, назад не смотрим.
— Какой результат для вас будет хорошим?
— У нас задача — побеждать в каждой игре и идти вперед.
— В команде не боятся стыковых матчей?
— Ну, если мы выигрываем и смотрим вперед...
— Вы видите прогресс в игре Локомотива с приходом Галактионова?
— А вы видите?
— Да.
— И я тоже.
«Локомотив» находится на 11-й строчке турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков за 22 тура.