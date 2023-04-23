Долгов зявил, что у игроков «Химок» не было суперэмоций после победы над «Торпедо»

Нападающий «Химок» Александр Долгов прокомментировал победу над «Торпедо» в матче 24-го тура чемпионата России.

«Каких-то суперэмоций после победы над «Торпедо» не было, потому что мы все еще в зоне вылета. Они будут, если мы выйдем из этого положения. А так — победа, которой давно не было, хорошо, что набрали три очка. Конечно, теперь шансов выйти из зоны вылета стало больше. Надо будет и дальше понадежнее играть в обороне, потому что впереди три тяжелых соперника — «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». С ними нам надо цепляться за любые очки. Если справимся, будет здорово», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

На данный момент «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 24 матчах 17 очков. «Торпедо» с 13-ю очками находится на последнем, 16-м месте.