Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:25

Сантос: «Быть капитаном «Зенита» — легкая задача, потому что здесь собраны футболисты с желанием побеждать»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что быть капитаном команды для него довольно легкая задача.

— Вы капитан команды на поле. Можно ли вас назвать лидером в раздевалке — человеком, который произносит какие-то речи, мотивирует, зажигает. Может, кого-то трясет за грудки и говорит: «Соберись, тряпка». Такого плана человеком?

— Признаюсь честно, быть капитаном «Зенита» — довольно легкая задача, потому что здесь собраны футболисты, которые пришли в клуб с желанием побеждать, с желанием всегда быть первыми и дополнительная мотивация им не нужна. Само пребывание в «Зените» уже огромная мотивация для всех. Мне остается лишь добавить каких-то несколько мотивирующих слов. Я всегда стараюсь их находить для каждого игрока для того, чтобы мы все выходили на каждую игру в полной боевой готовности. Повторюсь, каждый, кто играет в «Зенита», сам по себе мотивирован тем, что играет в таком большом клубе.

Сантос в текущем сезоне сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Дуглас Сантос
ФК Зенит
0
Читайте также
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
СМИ сообщили о перестрелке между военными Сирии и США на берегу Евфрата
Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ – 2»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Марио Фернандес и Васильев не примут участие в матче с «Краснодаром»
Семак: «У «Краснодара» есть целая группа игроков, которая позволяет команде оставаться на высоком уровне»
Виллиам де Оливейра: «Краснодар» уверенно играет, но чемпионат завершится нескоро»
Семак не считает, что у «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»
Дуглас Сантос — о матче с «Краснодаром»: «Хочется вернуться на первое место»
Деменко объяснил, за счет чего «Краснодар» может обыграть «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дуглас Сантос — о матче с «Краснодаром»: «Хочется вернуться на первое место»

Семак не считает, что у «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»