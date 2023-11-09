Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:20

Дуглас Сантос — о матче с «Краснодаром»: «Хочется вернуться на первое место»

Георгий Горностаев
корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 15-м туре РПЛ.

— О предстоящем матче все СМИ говорят буквально за неделю до его начала, встречаются лидеры чемпионата. Какие у вас ощущения? Чувствуете ажиотаж?

— Мы знаем, что игра будет крайне важная. Начиная с первого тура в первом круге мы еще не были единоличными лидерами. Конечно, нам очень хочется по итогам этого матча вернуться на желанную первую строчку. Мы упорно для этого работали все эти дни, готовились, настраивались и продолжим работу в том же ключе, чтобы в субботу, на радость всех болельщиков, всех собравшихся на трибунах, с божьей помощью одержать победу и вернуться на первое место, — сказал Дуглас Сантос на пресс-конференции.

«Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в субботу, 11 ноября. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

Перед матчем сине-бело-голубые с 29 очками занимают второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Дуглас Сантос
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
Крикет Т20: правила новой олимпийской дисциплины
Кучеров и Панарин разрывают НХЛ. Набирают в каждом матче и приносят победы своим клубам
СМИ сообщили о перестрелке между военными Сирии и США на берегу Евфрата
Беспилотник ВСУ атаковал маслодельный комбинат в Курской области
Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект «Арктик СПГ – 2»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Зенит» — «Краснодар», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи
Марио Фернандес и Васильев не примут участие в матче с «Краснодаром»
Семак: «У «Краснодара» есть целая группа игроков, которая позволяет команде оставаться на высоком уровне»
Виллиам де Оливейра: «Краснодар» уверенно играет, но чемпионат завершится нескоро»
Семак не считает, что у «Зенита» будет преимущество в матче с «Краснодаром»
Сантос: «Быть капитаном «Зенита» — легкая задача, потому что здесь собраны футболисты с желанием побеждать»
Деменко объяснил, за счет чего «Краснодар» может обыграть «Зенит»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деменко объяснил, за счет чего «Краснодар» может обыграть «Зенит»

Сантос: «Быть капитаном «Зенита» — легкая задача, потому что здесь собраны футболисты с желанием побеждать»