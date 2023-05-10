Дьяков назвал ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о гонке за второе место в турнирной таблице РПЛ.

«Ростов» борется за второе место весь сезон, но поражение от «Факела» стало сюрпризом. Возможно где-то им этих трёх очков не хватит, чтобы завоевать медали. За счёт чего «жёлто-синие» могут взять серебро? «Ростов» неплохо играет, Карпин собрал хорошую команду с молодыми и опытными ребятами, отсюда и результат. Главный фаворит на второе место — ЦСКА, а «Спартак» и «Ростов» разыграют «бронзу», — цитирует Дьякова Metaratings.

После 26 туров ЦСКА с 51 очком идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» отстает на одно очко и занимает третью строчку. «Спартак» с 49 баллами идет третьим.