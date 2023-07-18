Дьяков считает, что «Динамо» пока рано думать о чемпионстве

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы московской команды в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«На сегодняшний день, посмотрев правде в глаза, «Зениту» не с кем конкурировать. «Зенит», играя на одной ноге и в ужасном состоянии, выиграл Суперкубок у ЦСКА. У «Зенита» такой состав и такая обойма, что если в каких-то матчах надо выйти и кого-то подстраховать, то выйдут и подстрахуют. Пока «Динамо» рановато думать о чемпионстве и о «Зените», надо поближе к тройке место занять. На сегодняшний день я не знаю, кто может составить «Зениту» конкуренцию», — приводит Metaratings.ru слова Дьякова.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» под руководством серба Славиши Йокановича финишировало на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В июне команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.

21 июля бело-голубые сыграют с «Краснодаром» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 19.00 по московскому времени.