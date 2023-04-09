Дьяков считает, что «Зениту» будет нелегко в предстоящем матче с «Локомотивом»

Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков рассказал о своих ожиданиях от матча 22-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Зенит» — явный фаворит, отрыв в чемпионате большой. «Локомотив» еще задачи не решал, чтобы обезопасить себя от зоны стыковых матчей. Думаю, нас ждет интересная игра, железнодорожники все-таки дадут бой, и «Зениту» будет нелегко», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.