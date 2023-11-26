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РПЛ

26 ноября, 22:53

Дьяков: «Уже неоднократно говорил, что на весь чемпионат «Краснодара» не хватит»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Краснодар» не займет первое место в РПЛ по итогам сезона.

«Догнать [«Зенит»] могут, еще половина чемпионата впереди. Но «Зенит» очевидно фаворит. Мне кажется, «Зенит» не играл все матчи на пределе своих возможностей. У них есть еще в чем добавить. «Краснодар», наверное, выжимал максимум в каждом матче. Я уже неоднократно говорил, что на весь чемпионат «Краснодара» не хватит. В ближайшее время или после зимнего перерыва, они начнут сдавать позиции, не будут претендентами на золото», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-uzhe-neodnokratno-govoril-chto-na-ves-chempionat-krasnodara-ne-hvatit/
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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