Дьяков: «Уже неоднократно говорил, что на весь чемпионат «Краснодара» не хватит»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Краснодар» не займет первое место в РПЛ по итогам сезона.

«Догнать [«Зенит»] могут, еще половина чемпионата впереди. Но «Зенит» очевидно фаворит. Мне кажется, «Зенит» не играл все матчи на пределе своих возможностей. У них есть еще в чем добавить. «Краснодар», наверное, выжимал максимум в каждом матче. Я уже неоднократно говорил, что на весь чемпионат «Краснодара» не хватит. В ближайшее время или после зимнего перерыва, они начнут сдавать позиции, не будут претендентами на золото», — приводит «РБ Спорт» слова Дьякова.

В матче 16-го тура РПЛ, который прошел 26 ноября, «быки» уступили «Уралу» (1:3) и упустили лидерство в РПЛ. На данный момент «Краснодар» на 1 очко отстает от «Зенита». В 17-м туре черно-зеленые на своем поле примут «Оренбург». Матч пройдет 3 декабря.