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Сегодня, 09:15

Ананидзе о продолжении карьеры Дзюбы: «Ростов» подошел бы лучше всего. Но там Карпин»

Ананидзе назвал лучший вариант для продолжения карьеры Дзюбы в РПЛ
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Джано Ананидзе и Артем Дзюба.
Фото Владимир Потеряхин, архив «СЭ»
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Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в интервью «СЭ» назвал лучший вариант для продолжения карьеры Артема Дзюбы в РПЛ.

— Думаю, «Ростов» бы подошел ему лучше всего. Он играл там — и играл неплохо. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор... Да, там Карпин... Но из тех команд, где Артем играл, наверное, «Ростов» — идеальный вариант. Хотя, опять же, с Карпиным это вряд ли возможно... — сказал Ананидзе.

Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.

Дзюба вместе с Ананидзе выступали за «Ростов» на правах аренды в сезоне-2013/14, выиграв с командой под руководством Миодрага Божовича Кубок России.

 
Джано Ананидзе и&nbsp;Артем Дзюба. «Лучший вариант для Дзюбы — «Ростов». Но там Карпин...» Интервью Джано Ананидзе

 

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Джано Ананидзе
РПЛ
ФК Ростов
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Ананидзе считает, что рано сравнивать нынешний «Спартак» с командой Романцева