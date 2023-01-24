Ананидзе о продолжении карьеры Дзюбы: «Ростов» подошел бы лучше всего. Но там Карпин»

Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в интервью «СЭ» назвал лучший вариант для продолжения карьеры Артема Дзюбы в РПЛ.

— Думаю, «Ростов» бы подошел ему лучше всего. Он играл там — и играл неплохо. Знает город, болельщиков. Хотя «Ростов» сильно поменялся с тех пор... Да, там Карпин... Но из тех команд, где Артем играл, наверное, «Ростов» — идеальный вариант. Хотя, опять же, с Карпиным это вряд ли возможно... — сказал Ананидзе.

Дзюба покинул «Зенит» минувшим летом после завершения контракта. В августе нападающий подписал контракт с турецким «Адана Демирспор», однако уже в ноябре он был расторгнут по соглашению сторон.