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18 июля, 23:55

Джикия прокомментировал ситуацию со срывом покупки защитника «Црвены Звезды» Эраковича

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию со срывом покупки защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.

— Сага о переходе Эраковича из «Црвены Звезды» в «Спартак»: обо всем договорились, но игрока перехватывает «Зенит». Как к этому относитесь? Будет принципиально против него играть, если он окажется в «Зените», а не в «Спартаке»?

— Это индивидуальный выбор каждого человека. Если он общался со «Спартаком», а перешел в «Зенит»...

— Даже хорошо, что он не перешел в «Спартак»?

— Учитывая, что он центральный защитник, я должен быть рад?

— Учитывая то, как он поступил.

— Это его карьера и его жизнь. Ему лучше задать эти вопросы, когда вы его увидите в футболке какой-то команды.

В начале июля появилась информация о том, что «Спартак» ведет переговоры о переходе защитника «Црвены Звезды». Позже стало известно, что «Зенит» предложил более выгодный контракт и близок к трансферу себра.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
ФК Црвена Звезда
Страхиня Эракович
0
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