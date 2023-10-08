Джикия заявил, что «Спартак» недоволен ничьей в матче с ЦСКА

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.

«Нас точно не удовлетворяет результат, потому что ничья дома — всегда плохо. «Спартак» минут 40 второго тайма провел у своих ворот? Не знаю, я не заметил, что мы 40 минут у своих ворот были. Есть факт, что мы сравняли счет на последней минуте. Игра уже закончилась. Гадать уже не имеет смысла», — сказал Джикия.

«Спартак» набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с таким же количеством очков находится на восьмой строчке.

В следующем туре РПЛ красно-синие 21 октября сыграют на выезде с «Рубином», а красно-белые 22 октября примут «Пари НН».