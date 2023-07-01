Дзюба посоветовал детям не смотреть юмористическое шоу со своим участием

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба ответил на вопрос об участии с тренером Леонидом Слуцким в съемках юмористического футбольного шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу» в роли ведущих.

— Как вам в роли ведущего со Слуцким?

— Очень нравится. Но, дети, это «18+». Смотреть это не надо. Я получаю удовольствие, нам весело. Мы хотели показать, что происходит в футбольной раздевалке. В спорте ты не можешь не использовать мат, мысль не донесешь. «Сударь, вы не туда дали пас», — так это не происходит.

1 июля 34-летний российский футболист посетил день Московского спорта в «Лужниках».

Слуцкий и Дзюба снимаются в «Ну, так нельзя, ###». Во время шоу они шутят над приглашенными гостями: футболистами, комментаторами и шоуменами.