Егорычев: «Верю ли в чемпионство «Урала»? Это слишком громкие слова»

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев в комментарии для «СЭ» высказался о турниром положении команды.

«Пока рано смотреть в таблицу. Да, мы идем в лидерах, но прошло только четыре тура. Спокойно готовимся к следующему матчу, идем от игры к игре. Верю ли я в чемпионство «Урала»? Это слишком громкие слова, не хочу отвечать на этот вопрос», — сказал Егорычев «СЭ».

11 августа «Урал» обыграл «Спартак» в рамках матча 4-го тура чемпионата России (3:2). На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 10 очков.