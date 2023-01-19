Экс-директор академии «Локомотива» Кузьмичев поделился мнением о возможном переходе Баринова в «Бешикташ»

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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев оценил возможный трансфер полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
«Лично у меня нет уверенности, что трансфер состоится, — отметил Кузьмичев. — Есть ощущение, что «Локомотив» в принципе готов расстаться с Димой, даже уступив в деньгах. Но это только летом, а сейчас клуб хочет сохранить футболиста, чтобы он помог команде спасти положение в оставшейся части сезона», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».
19 января турецкий спортивный журналист Серкан Дикме рассказал «СЭ» подробности возможного перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ».
В сезоне-2022/23 26-летний полузащитник забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 9 миллионов евро.
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Основные источники исследования