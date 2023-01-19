Валерий Борман Овчинников: «Захарян в «Челси» — это анекдот такой?»

Известный тренер Валерий Овчинников не верит в то, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог оказаться в «Челси».

— Промес лучший игрок в РПЛ в 2022 году?

— Да как вам сказать... В «Зените» есть бразильцы. Малком, наверное, не слабее. Но вы же знаете мое отношение к легионерам.

— Скептическое?

— Ну вот у вас в Питере — Малком или Вендел, а в Москве — Промес. А я хочу, чтобы на их месте были Иванов и Петров. Нет таких? Ищите! Где россияне?

— Есть Соболев, Пиняев, Захарян.

— Хм. Захарян. Что-то его, по-моему, превознесли в какой-то момент. Многовато ему выдали авансов. Я так и не понял, что это было по поводу «Челси».

— В смысле?

— Это анекдот какой-то или реально «Челси»?

— Говорят, реальный интерес к Захаряну со стороны лондонцев был.

— Да интерес и ко мне сохраняется до сих пор. Среди женского пола. (Смеется.) Знаете, если бы «Челси» хотел купить этого парня, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема.