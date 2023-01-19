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Известный тренер Валерий Овчинников не верит в то, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог оказаться в «Челси».
— Промес лучший игрок в РПЛ в 2022 году?
— Да как вам сказать... В «Зените» есть бразильцы. Малком, наверное, не слабее. Но вы же знаете мое отношение к легионерам.
— Скептическое?
— Ну вот у вас в Питере — Малком или Вендел, а в Москве — Промес. А я хочу, чтобы на их месте были Иванов и Петров. Нет таких? Ищите! Где россияне?
— Есть Соболев, Пиняев, Захарян.
— Хм. Захарян. Что-то его, по-моему, превознесли в какой-то момент. Многовато ему выдали авансов. Я так и не понял, что это было по поводу «Челси».
— В смысле?
— Это анекдот какой-то или реально «Челси»?
— Говорят, реальный интерес к Захаряну со стороны лондонцев был.
— Да интерес и ко мне сохраняется до сих пор. Среди женского пола. (Смеется.) Знаете, если бы «Челси» хотел купить этого парня, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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