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Сегодня, 15:15

Валерий Борман Овчинников: «Захарян в «Челси» — это анекдот такой?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный тренер Валерий Овчинников не верит в то, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян мог оказаться в «Челси».

— Промес лучший игрок в РПЛ в 2022 году?

— Да как вам сказать... В «Зените» есть бразильцы. Малком, наверное, не слабее. Но вы же знаете мое отношение к легионерам.

— Скептическое?

— Ну вот у вас в Питере — Малком или Вендел, а в Москве — Промес. А я хочу, чтобы на их месте были Иванов и Петров. Нет таких? Ищите! Где россияне?

— Есть Соболев, Пиняев, Захарян.

— Хм. Захарян. Что-то его, по-моему, превознесли в какой-то момент. Многовато ему выдали авансов. Я так и не понял, что это было по поводу «Челси».

— В смысле?

— Это анекдот какой-то или реально «Челси»?

— Говорят, реальный интерес к Захаряну со стороны лондонцев был.

— Да интерес и ко мне сохраняется до сих пор. Среди женского пола. (Смеется.) Знаете, если бы «Челси» хотел купить этого парня, то купил бы. Англичане нашли бы способ деньги перевести. Это не проблема.

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Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
Валерий Овчинников
6
6
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