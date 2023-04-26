Игрок «Локомотива» Щетинин: «В следующем сезоне будем бороться только за чемпионство»

Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин рассказал, как команда находит мотивацию биться в таких матчах, как с ЦСКА.

«У нас задача подняться как можно выше и выигрывать каждый матч. Мы все профессионалы, и мотивацию искать не нужно», — приводят «Известия» слова Щетинина.

Также он ответил на вопрос, на что железнодорожники смогут претендовать в следующем сезоне.

«На чемпионство, конечно! Будем бороться только за чемпионство», — добавил футболист.

В матче 24-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). На данный момент железнодорожники занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.