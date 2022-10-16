Хомуха: «Зенит» победит «Нижний», но разгрома ждать не стоит»

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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил шансы петербуржцев одержать победу в матче с «Нижним Новгородом» в 13-м туре РПЛ.
Игра состоится сегодня, 16 октября, на стадионе в Нижнем Новгороде. На начало — в 16.30 мск.
«Не знаю, разгромит ли сегодня «Зенит» «Нижний». Нижегородцы играют в оборонительный футбол, с тремя центральными защитниками. «Зениту» будет тяжело взламывать такую оборону. Разгрома ждать не стоит. Может и случиться сенсация, как в Воронеже. Как только у «Зенита» происходит недооценка соперника, у команды возникают серьезные проблемы. Думаю, все равно петербуржцы сегодня победят», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».
«Зенит» лидирует в чемпионате России. Отрыв от второго места составляет 5 очков.
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