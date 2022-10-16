Хомуха: «Зенит» победит «Нижний», но разгрома ждать не стоит»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил шансы петербуржцев одержать победу в матче с «Нижним Новгородом» в 13-м туре РПЛ.

Игра состоится сегодня, 16 октября, на стадионе в Нижнем Новгороде. На начало — в 16.30 мск.

«Не знаю, разгромит ли сегодня «Зенит» «Нижний». Нижегородцы играют в оборонительный футбол, с тремя центральными защитниками. «Зениту» будет тяжело взламывать такую оборону. Разгрома ждать не стоит. Может и случиться сенсация, как в Воронеже. Как только у «Зенита» происходит недооценка соперника, у команды возникают серьезные проблемы. Думаю, все равно петербуржцы сегодня победят», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

«Зенит» лидирует в чемпионате России. Отрыв от второго места составляет 5 очков.