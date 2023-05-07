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Сегодня, 20:17

Погребняк: «Безумно рад за «Зенит». Было очень важно стать чемпионами именно сегодня»

Погребняк поздравил «Зенит» с пятым чемпионством подряд
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» поздравил сине-бело-голубых с пятым чемпионством подряд. В 26-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2.

«Очень приятно, когда выигрывает команда, в которой, так исторически сложилось, у меня самые лучшие впечатления за карьеру. Безумно рад. Поздравляю все руководство «Зенита», всех игроков, Тимощука, Анюкова с победой. Но надо отдать должное «Спартаку», хорошо играли в меньшинстве. Но было очень важно стать чемпионами именно сегодня. Судейство? Все нормально, без грубых ошибок», — сказал Погребняк «СЭ».

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали в пятый раз подряд и 10-й в истории с учетом чемпионата СССР: 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

«Зенит» получил право нанести вторую звезду на форму.

Павел Погребняк
ФК Зенит
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