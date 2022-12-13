Бышовец ответил на призыв Родниной закрыть футбольные клубы в России

Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец ответил на призыв депутата Госдумы РФ и бывшей фигуристки Ирины Родниной закрыть футбольные клубы в России.

«Позиция Иры Родниной, с которой я знаком, имеет место быть. С одним условием: фигурное катание — это турниры, которые проходят несколько раз в год, а футбол — три матча в неделю. Что такое три с половиной минуты выступления? Я женат на фигуристке и знаком с Родниной. Это разные виды спорта.

Я с удовольствием могу говорить о Родниной. Она великий чемпион. Тем не менее надо понимать разницу. 3,5 минуты выступления на льду и 120 минут на жаре в 30 градусов. Средний пульс 180. Это неэтично сравнивать. 4 миллиарда человек смотрят чемпионат мира, чемпионат Европы. Аудитория несравнима», — цитирует Бышовца Vprognoze.ru.

Ранее Роднина заявила, что российские клубы не умеют зарабатывать, а могут только тратить средства из государственного бюджета. По мнению трехкратной олимпийской чемпионки, в таком случае футбольные клубы в России можно закрыть.