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Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен: «С Сафоновым на воротах чувствовал себя не то что уверенно — самоуверенно»

Экс-игрок «Краснодара» Рейхмен поделился мнением о Сафонове
Руслан Минаев
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Экс-игрок «Краснодара» Богдан Рейхмен поделился мнением о вратаре «быков» Матвее Сафонове.

«С ним в воротах я чувствовал себя не то что уверенно — местами самоуверенно. Не боялся рисковать и не думал, что риски могут привести к каким-то последствиям. С Матвеем ты чувствуешь, что сзади тебя стена. Понимаешь: в случае ошибки тебя могут спасти. Сафонов давал заряд. И заслуженно стал капитаном», — цитирует игрока Sport24.

В этом сезоне 23-летний Сафонов провел за клуб 19 матчей из которых 6 отстоял на ноль.

Источник: Sport24
Матвей Сафонов
ФК Краснодар
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