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Радченко — о трансфере Малкома в «Аль-Хиляль»: «Очень хорошая сделка»

Радченко отреагировал на переход Малкома в «Аль-Хиляль»
Валерия Яшвили
Корреспондент
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Экс-игрок «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для «СЭ» оценил трансфер нападающего сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«Очень хорошая сделка. Выгодная и для клуба, и для игрока. Это и есть ведение переговоров, приход к общему знаменателю, — сказал Радченко «СЭ». — Малком — игрок европейского уровня, он хорошо провел свой последний сезон. «Зенит» остался в очень выгодном финансовом положении, учитывая, за какую сумму Малкома покупали из «Барселоны».

Также Радченко ответил на вопрос, не станет ли Малком играть менее ярко в Саудовской Аравии.

«Мы видели много примеров того, как футболисты играли в таких чемпионатах. Вспомним Халка: Япония, Бразилия. Так что все руках Малкома. Думаю, он еще не сказал своего последнего слова. Будем надеяться, что в Саудовской Аравии Малком тоже будет проявлять себя. И позже мы увидим его в хорошем клубе топ-чемпионата», — сказал Радченко.

Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро и стал самой дорогой продажей в истории российского чемпионата.

Предыдущий рекорд был установлен семь лет назад, когда китайский «Шанхай Шанган» заплатил «Зениту» 56 миллионов за другого бразильца Халка. Тройку лидеров замыкает еще один экс-зенитовец Леандро Паредес, который обошелся «ПСЖ» в 40 миллионов.

Дмитрий Радченко
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
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